يوسف المساكني إلى يوبين البلجيكي على سبيل الإعارة

يحتل فريق يوبين البلجكي الذي يدربه الفرنسي كلود ميكاليلي المرتبة العاشرة في الدوري البلجيكي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

توصل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري إلى اتفاق رسمي مع نادي يوبين البلجيكي، الذي ينشط في الدوري البلجيكي الممتاز.

ومن المنتظر أن ينتقل المساكني إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، من أجل العودة بقوة للملاعب.

ويحتل فريق يوبين البلجكي الذي يدربه الفرنسي كلود ميكاليلي المرتبة العاشرة في الدوري البلجيكي. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وكان المساكني قد أرتبط أسمه خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الإنجليزية التي كانت تستهدف التعاقد مع اللاعب.

طيبة وكرم منذ القدم يشهد لها هذا الزمان🎶

هذي عمان🇴🇲 الغالية الشامخة العالية🎶

⭕️ الجماهير العمانية حاضرة في الظهور الأول لمنتخبها في #كأس_آسيا2019

(📷: @OmanFA )#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/8rdLZ2KXhI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وكان المسكاني قد عاد لتدريبات نادي الدحيل القطري، في ديسمبر الماضي عقب غيابه لفترة طويلة عن الفريق بداعي الإصابة.

وتعرض المساكني للإصابة في مباراة الفريق أمام السيلية في القسم الثاني من الموسم الماضي توقف على آثرها عن المشاركة مع الفريق وطار إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أجرى العملية الجراحية.