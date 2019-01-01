يوسف البلايلي: ثقة جمال بلماضي هي سبب تألقي بعد فضل الله

البلايلي ساهم في وصول الجزائر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، عن سبب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشدداً على أن هدف اللاعبين هو تحقيق البطولة للإسعاد الجمهور.

وساهم البلايلي في فوز محاربي الصحراء، على غينيا اليوم بثلاثية نظيفة، في دور الـ 16 من البطولة، وافتتح أهداف اللقاء في الشوط الأول.

وقال يوسف البلايلي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحمد لله علي الفوز، كنا نعلم صعوبة منتخب غينيا، أشكر الزملاء والطاقم الفني وخاصة الجمهور على دعمه لنا".

وواصل: "حزين لخروج مصر والمغرب، كنت أتمنى أن يستمروا معنا في البطولة".

وتابع: "تألقي جاء بعد فضل من الله، ومن بعده عمل المدير الفني الذي أعطاني ثقته ومن بعد ذلك زملائي وعائلتي والجمهور".

منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019، لعب 4 مباريات حقق فيها 👇



4 انتصارات 👏

سجل 9 أهداف ⚽️

لم يستقبل أهداف 🥅



قـــــــــــــــــــــــــــــــ🇩🇿ــــــــــــــــــــــــــوة pic.twitter.com/1sBZORhTNS — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وأتم تصريحاته برسالة إلى الجمهور قال فيها: "الجمهور هو رأس مالنا الحقيقي، نلعب من أجل إسعادهم، سنعمل على الفوز بالبطولة من أجلهم".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه الفائز من مباراة مالي وساحل العاج في ربع نهائي البطولة، والمقرر إقامته في نهاية الأسبوع الجاري.