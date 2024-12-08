أول استدعاء رسمي.. أنشيلوتي يستعين بجوهرة مغربية جديدة بعد إصابة نجم ريال مدريد

من هو؟

استدعى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اللاعب المغربي الشاب يوسف إنريكيز لخديم، ضمن قائمة الفريق الملكي لمواجهة أتالانتا في إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وجاء استدعاء لخديم من فريق "الكاستيا" لتعويض النواقص في الخط الخلفي، بعد إصابة الظهير الأيسر فيرلاند ميندي أمس السبت في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد "دافيد ألابا وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينجا (الذين يمكنهم المشاركة في مركز الظهير الأيسر)، ولا يتواجد سوى فران جارسيا، لذا قرر أنشيلوتي الاستعانة بصاحب الـ19 عامًا لأول مرة هذا الموسم.

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وخاض لخديم 16 مباراة هذا الموسم مع فريق ريال مدريد كاستيا بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، وسجل هدفًا واحدًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

ومثل لخديم منتخب إسبانيا في الفئات السنية حتى منتخب تحت 18 عامًا، قبل أن يقرر تمثيل المغرب، إذ خاض بعض المباريات مع منتخب الأسود تحت 20 عامًا، كما استدعاه المدرب وليد الركراكي ضمن قائمة المنتخب الأول في معسكر مارس الماضي، لكنه لم يشارك، ولم يتم استدعاؤه في التوقفات التالية.