يورو 2024: الملاعب والموعد وأين تُقام وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن بطولة يورو 2024، من ملاعب وموعد ومكان إقامة البطولة والمزيد..

تترقب جماهير كرة القدم على مستوى العالم انطلاق النسخة 17 لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" وسط تنافس مرتقب بين أكبر منتخبات القارة العجوز من أجل الفوز باللقب الغالي.

ويحمل منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه خلال نسخة 2020 من البطولة والتي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المتوقع أن تكون النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا استثنائية، بالنظر إلى قوة المنافسة المتوقعة على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نقدم كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، من موعد البطولة وملاعبها، والمزيد..

أين تقام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، وستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، حيث سبق وأن استضافت ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988.

فيما استضافت ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديدًا في مدينة ميونخ.

وتنافست ألمانيا مع تركيا على حق نيل استضافة يورو 2024، وتم اختيار البلد المضيف في 27 سبتمبر 2018 بعد التصويت السري للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ما هو موعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

تنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 24" يوم 14 يونيو 2024، حيث يقام حفل الافتتاح، والمباراة الأولى من البطولة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

فيما من المقرر أن يقام نهائي يورو 24 يوم 14 يوليو 2024 وسيكون النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، برلين.

ما هو نظام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

تقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق.

وتلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني وأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

وبداية من دور الستة عشر، تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى النهائي.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

تتواصل التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 24، ومن المقرر أن تنتهي التصفيات في مارس 2024، لكن هناك عددًا من المنتخبات التي ضمنت بالفعل مقاعدها في النهائيات.

وبطبيعة الحال فإن منتخب ألمانيا، البلد المضيف، ضمن أول مقعد في البطولة، حيث لم يشارك من الأساس في التصيفات.

فيما ضمنت منتخبات بلجيكا، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وتركيا، واسكتلندا مقعدًا في البطولة.

ما هو موعد قرعة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

سيتم إجراء قرعة بطولة أمم أوروبا في 2 ديسمبر 2023، في مدينة هامبورج.

وسيتم تصنيف الفرق وفقًا للتصنيف الشامل للمنتخبات الخاص بـ"يويفا"، لكن سيتم تصنيف منتخب ألمانيا المضيف تلقائيًا في التصنيف الأول، وسيوضع على رأس المجموعة الأولى.

فيما لن يتم معرفة الفائزين الثلاثة في ملحق التصفيات في وقت إجراء القرعة، وسيتم وضع الفرق المشاركة في تلك التصفيات، المقرر إجراؤها في مارس 2024، في التصنيف الرابع للقرعة.

ما هي ملاعب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؟

تمتلك ألمانيا عددًا كبيرًا من الملاعب التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات "يويفا" للسعة الجماهيرية، والتي تبلغ 30 ألف متفرج.

وتم اختيار 10 ملاعب لاستضافة مباريات "يورو 24"، تم استخدام تسعة من بينها لاستضافة بطولة كأس العالم 2006.

المدينة الملعب السعة الجماهيرية برلين الملعب الأولمبي 74,461 متفرج ميونخ أليانز أرينا 70,076 متفرج دورتموند سيجنال إيدونا بارك 65,849 متفرج شتوتجارت شتوتجارت أرينا 54,906 متفرج جيلسنكيرشن فيلتينس أرينا 54,740 متفرج فرانكفورت كومرتسبانك أرينا 54,697 متفرج هامبورج فولكسبارك 52,245 متفرج دوسلدورف مركور شبيل أرينا 51,031 متفرج كولن راين إنرجي 49,827 متفرج لايبزيج ريد بول أرينا 42,959 متفرج

ما هو سجل الفائزين ببطولة أمم أوروبا؟

يعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة أمم أوروبا، حيث حصد كل منهما البطولة في ثلاث مناسبات.

ويأتي خلفهما منتخبا إيطاليا وفرنسا، وحقق كل منهما البطولة مرتين.