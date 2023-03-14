يورجن كلوب: وضعنا أفضل من ريال مدريد فليس لدينا ما نخسره!

كلوب يتحدث عن مباراة الإياب أمام ريال مدريد!

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد، بدور ال16، من دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب، بخمسة أهداف، مقابل اثنين، بملعب ليفربول، أنفيلد.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد، معلقًا على الهزيمة بالذهاب قائلًا:" إذا كانت هناك فرصة واحدة في المائة فقط، أود أن أجربها، نحن هنا لنواجه خصمًا قويًا للغاية، ونحاول الفوز بالمباراة غدًا".

وأضاف:" "ليس لدينا ما نخسره، لذا نحن في وضع أفضل منهم، لكنني شخصيًا أفضل موقف ريال مدريد، أن يكون لديه القليل من الضغط للدفاع عن التقدم 3-0".

وعن إصابة متوسط الميدان الإسباني ستيفان بايتشيتيتش قال:" يظل يعاني من الإجهاد، وهذا سيئ للغاية، لا أعرف بالضبط الوقت الذي يحتاجه للراحة، لذا يجب أن نتركه يستقر وسنرى متى يمكنه العودة".

وأنهى حديثه قائلًا:" "نحن هنا للفوز بمباراة كرة قدم، وهذا أحد أفضل الفرق في العالم، لذا لا تأتي إلى هنا وتتوقع الفوز".

ويلتقي الفريقين غدًا الأربعاء، في الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، في مباراة الإياب، من دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، بملعب سانتياجو برنابيو.