يورجن كلوب: واقعة أندي روبرتسون؟ الصور تتحدث عن نفسها!

يورجن كلوب يعلق على واقعة روبرتسون مع الحكم المساعد خلال مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي.

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على شعوره بالصدمة بعدما بدا أن أندي روبرتسون لاعب فريقه قد تلقى ضربة بالمرفق من قبل الحكم المساعد خلال تعادل "الريدز" أمام آرسنال في قمة الجولة 30 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

الواقعة حدثت عندما اقترب روبرتسون من الحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس في نهاية الشوط الأول، وكأنه يحاول الحديث معه، ويبدو أن الحكم ضرب ظهير ليفربول بمرفقه، ما جعل الدولي الاسكتلندي في حالة صدمة عندما اشتكى لزملائه في الفريق.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد كلوب أنه لم يشاهد الواقعة، لكنه تحدث عنها مع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني.

وقال كلوب: "لم أشاهد ذلك، الآن من الواضح أن لدي الوقت لمشاهدة ما حدث، ولكني لم أفعل".

وأضاف: "لا أستطيع أن أعطيك الإجابات الآن، لكن سمعت أن الصور تتحدث عن نفسها، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك الآن لأنني لم أشاهد الواقعة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد اقترب منه الحكم لشرح الأمر، قال كلوب: "لا، إنهم لا يأتون إلينا، إذا كان لدينا شيء علينا أن نذهب إليهم".

واختتم الألماني: "لا أريد أي شيء، أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكننا التحدث عنها ولكنها ليست مفيدة حقًا، لكن لدينا مشكلات مع بعض الحكام".

ومن جانبه، أصدر مجلس الحكام المحترفين في إنجلترا بيانًا مساء الأحد تم التأكيد فيه على التحقيق في الحادث.

وجاء في البيان: "مجلس الحكام المحترفين على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون في الشوط الأول من مباراة ليفربول وآرسنال في أنفيلد، سنراجع الأمر بالكامل".

في حالة إدانته، قد يواجه هاتزيداكيس إيقافًا طويلًا عن العمل، بالنظر إلى الأزمات التي تحيط بالحكام في إنجلترا خلال الموسم الحالي.