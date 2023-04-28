الألماني ينظر لنصف الكوب الممتلئ

لم يهدر يورجن كلوب الكثير من الوقت في اختيار فوز ليفربول بنتيجة 7-0 على مانشستر يونايتد كأبرز ما لديه للموسم الكروي الجاري، على الرغم من أنه تحدث نهاية "خاصة" للموسم.

اختار كلوب الفوز على مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد الشهر الماضي كأفضل ذكرى له في الموسم.

وصرح كلوب بأنه سيكون لديه المزيد من الوقت للتركيز في هذه الأشياء بشكل أكبر حين التقاعد، ولكن في الوقت الحالي "وضع الفريق والرغبة في إنهاء الموسم بشكل مثالي هو الأهم، وليس فقط سحق الخصوم الأقوى".

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد توتنهام الأحد: "اعتقدت دائما أنه سيكون لدي وقت لهذه الأشياء بعد مسيرتي، أما هذا الموسم فإذا لم نفعل شيئًا مميزًا حقًا، فسوف نتذكر 7-0 ضد يونايتد حقًا".

وأردف: "آمل عندما يتحدث الناس عن ذلك في غضون بضع سنوات أن ينظروا إلى الوراء ويقولوا (هذا هو العام الذي تغلبنا فيه على يونايتد 7-0)".