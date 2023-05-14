يورجن كلوب في ورطة .. صفقة الصيف تهدد ليفربول بعقوبات أوروبية!

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يفرض عقوبات على برشلونة بسبب صفقة محتملة..

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي خطر التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذا ما واصل مطاردة مانويل أوجارتي لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ليفربول يسعى إلى ضم لاعب وسط في الصيف المقبل، ويعد أوجارتي أحد أبرز اللاعبين على قائمة المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد تألقه في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

صحيفة "Correio da Manhã" البرتغالية أكدت أن سبورتينج لشبونة يستعد لمواجهة رحيل نجمه، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية إذا حدث ذلك.

التقرير أشار إلى أن سبورتينج لشبونة منع أوجارتي من إجراء أي محادثات مع أندية أخرى، وأبلغ ليفربول أنه قد يتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب مضايقة لاعب في منتصف الموسم.

وحسب تقارير سابقة، فإن ليفربول مستعد لتقديم 60 مليون يورو لإقناع سبورتينج لشبونة بالتخلي عن أوجارتي، لكن يبدو أن النادي البرتغالي لن يترك نجمه يرحل دون قتال.