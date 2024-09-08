"حققت حلم حياتي" .. يورجن كلوب يتحدث عن عودته إلى بوروسيا دورتموند!

تعرف على ما قاله كلوب بعد عودته مرة أخرى إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، على عودته مرة أخرى للتدريب في بوروسيا دورتموند، وذلك خلال المباراة التكريمية للثنائي لوكاس بيتشيك وجاكوب بلاشتشيكوفسكي.

وقاد كلوب تدريب النجوم السابقين لفريق بوروسيا دورتموند مساء السبت، خلال المباراة الودية التكريمية التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وفي حديث يورجن عقب المباراة قال: "لقد حققت حلم حياتي بأنني عدت إلى هنا في سيجنال إيدونا بارك مرة أخرى".

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وبعد سؤاله عن كيفية ملء وقته منذ أن ترك التدريب، رد كلوب: "أنا أعمل ولكن ليس بنفس القدر عندما كنت أفعل في السابق، أنا لا أفعل شيئًا، ولكن بعض الأحيان أفعل ذلك، ولا أفتقد أي شيء".

وقرر كلوب الابتعاد عن التدريب بعد أن قضى 9 سنوات في قيادة ليفربول، حقق معه الكثير من البطولات، في ثاني تجاربه التدريبية، بعد أن قضى 7 سنوات مع بوروسيا دورتموند من 2008 إلى 2015.