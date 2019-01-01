كلوب يرد على الانضمام لبايرن ميونخ والرحيل عن ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد في تصريحات صحفية على سعادته مع ليفربول واستعداده للاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على سعادته التامة في صفوف الريدز واستعداده للاستمرار مع الفريق لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال حوار مع صحيفة "فيلت" وأكد خلالها أنه لا يوجد داعي بالنسبة له للرحيل عن صفوف الريدز في الوقت الحالي.

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وقال كلوب: "لدي عقدًا ساريًا مع ليفربول حتى 2022، ولا يوجد أي شعور أنه علينا أن ننهي ذلك التعاقد، لا يجب أن يفكر أحد أنني سأترك ليفربول قريبًا".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي سيحدث معي بعد ليفربول، ذلك مشوار طويل للغاية حتى تنتهي علاقتي بالنادي، أنا سعيد للغاية هنا ولدي مشروع فريق بمتوسط أعمار رائع، لا يزال يمكننا العمل معًا لوقت طويل".

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واختتم تصريحاته: "لا أزال متابع قوي لكل مباريات بروسيا دورتموند، في مواجهتهم أمام فولفسبوج كنت أقود تمرينًا فجاء مساعدي وأخبرني بالنتيجة هناك وبنتيجة بايرن ميونخ ضد فرايبورج وسعدت كثيرًا، ذلك لم يتغير بعد".

جدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور كان قد حث بايرن ميونخ على التوقيع مع يورجن كلوب في أقرب وقت ممكن كخلفية لنيكو كوفاتش.