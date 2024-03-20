بعد التواصل مع برشلونة .. مدرب البرتغال يحسم الجدل بشأن مرض جواو كانسيلو المفزع!

لماذا تم استبعاده مع رونالدو من مباراة السويد؟

كشف روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، موقف جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية الحالية.

وكان كانسيلو قد غاب بشكل مفاجئ عن فوز برشلونة (3-0) على أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي في الدوري الإسباني، كإجراء احترازي وبناء على نصيحة طبية، مع تردد أنباء حول احتمالية إصابته بمرض في القلب.

وكان "راديو كتالونيا"، قد أكد أن كانسيلو لا يعاني من مشاكل في القلب، ولا يوجد لديه أي خلل في النبضات كما أشارت بعض التقارير، بل وبعضها ذهب إلى أنه مرض وراثي.

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و تم استبعاد كانسيلو بالفعل من قائمة البرتغال للمباراة الودية الأولى ضد السويد، المقررة غدًا الخميس إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين، بما في ذلك كريستيانو رونالدو، بينما يتطلع مارتينيز لأن يكون جاهزًا لمباراة سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى أن نبدو طبيعيين، الضجيج الحالي ليس صحيحًا".وأضاف: "نتمنى أن يكون كانسيلو في قائمة البرتغال للمباراة الثانية، نعمل على مراقبة اللاعبين كما نفعل دائمًا، تواصلنا مع برشلونة للوقوف على حالته، والآن لا يوجد سبب للحذر".

وفي نفس السياق، نشر فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن هناك أنباءً جيدة في البرتغال بشأن الحالة الصحية لجواو كانسيلو، حيث كتب: " كل شيء جيد الآن؛ سيعود كانسيلو بعد غيابه عن المباراة الماضية".