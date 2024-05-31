"لا يوجد في النصر لاعب مثلي!" .. بيتروس يكشف عن سر سعادة الهلال برحيله

بيتروس يتحدث عن ذكريات الديربي..

تحدث النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي، عن ذكريات ديربي الرياض أمام الهلال؛ عندما كان لاعبًا في صفوف النصر.

بيتروس مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ حيث خاض 103 مباريات رسمية، مسجلًا خلالها 16 هدفًا وصانعًا 9 آخرين.

وأكد بيتروس في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، على أن علاقته مع نادي الهلال؛ كانت مبنية على "الكُره" داخل المستطيل الأخضر.

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وأشار النجم البرازيلي، إلى أنه كان اللاعب الوحيد في النصر، الذي يقوم بـ"استفزاز" نجوم الزعيم الهلالي، داخل أرضية الملعب، ويخرجهم عن تركيزهم.

وأضاف: "لذلك.. كنت أنا العامل الرئيسي في فوز الفريق النصراوي، في كثير من مباريات الديربي"، معتبرًا أن العالمي يُعاني كثيرًا في غيابه، لتخطي الهلال.

وشدد بيتروس أراوخو، على أن الجيل الحالي لنادي النصر، لا يوجد فيه أي لاعب، يستطيع القيام بما كان يقوم به شخصيًا، في مباريات الديربي.

وزعم بيتروس في نهاية حديثه، بأن نادي الهلال يشعر بـ"سعادة" كبيرة، بعد رحيله عن الفريق النصراوي؛ لأنه أصبح لا يجد صعوبة في الفوز بمباريات الديربي، الآن.