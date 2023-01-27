يوتيوبر عالمي يخرج عن شعوره بسبب خسارة رونالدو أمام الاتحاد

فشل رونالدو في التهديف يصدم يوتيوبر أمريكي شهير

Shahid

خرج اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين واتكيلز جونيور، المعروف باسم "سبيد" عن شعوره، بعدما علم بأن النصر بقيادة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، خسر أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر على يد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء أمس الخميس.

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وخلال البث المباشر الذي يقدمه سبيد عبر حساباته، بحث عن نتيجة مباراة النصر بقيادة رونالدو أمام الاتحاد، على أمل أن يجده انتصر والنجم البرتغالي سجل هدفًا على الأقل في المباراة.

وعبر سبيد عن صدمته لخسارة النصر وعدم تسجيل رونالدو أي هدف في المباراة، مستعرضًا أسماء من سجلوا أهدافًا بطريقة خاطئة كعادته، حيث وصف رومارينيو بـ"رونالدينيو"!

ويُعرف عن سبيد حبه الكبير للنجم البرتغالي رونالدو، حيث يقوم دائمًا بتقليد طريقة احتفاله الأيقونية الشهيرة "Siii" في أي مناسبة يظهر فيها.

Shahid