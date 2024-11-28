يواصل جذب الأنظار بعد فوز ليفربول على ريال مدريد.. شقيق محمد صلاح يتهكم على مبابي!

شقيق الفرعون المصري في دائرة الضوء مجددًا

واصل نصر صلاح، شقيق النجم المصري محمد صلاح، جذب الأنظار بعدما ظهرت له لقطة عقب تضييع شقيقه ركلة جزاء أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من المدرجات وبدا فيها الشبه الكبير بينهما.

لكن نصر لم يتأثر بعد ذلك، بل على العكس واصل التهكم على ريال مدريد ونجمه كيليان مبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فعلى حسابه الشخصي عبر موقع "فيس بوك" نشر نصر صلاح مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري" تظهر رد فعله على المباراة التي فاز فيها فريق شقيقه بنتيجة هدفين نظيفين على ريال مدريد.

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أحد هذه "القصص" كان فيديو ساخر يظهر صلاح وداروين نونيز وهما يستقلان سيارة يقودها كيليان مبابي الذي يبكي حزينًا بينما يقول الرسم الكاريكاتيري المعبر عن صلاح: "هلا رمانة.. حلوة وزعلانة!".

وكان مبابي بدوره قد أهدر ركلة جزاء كان من شأنها إعادة ريال مدريد في المباراة، لكنه لم يستفد بالفرصة ليتقدم ليفربول بهدف ثان عن طريق كودي جاكبو بعد أن كان أليكسيس ماك أليستر قد افتتح التسجيل مطلع الشوط الثاني.