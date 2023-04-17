يواصل تحطيم الأرقام .. محمد صلاح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بالقدم اليسرى

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول في حفر أسمه بحروف من نور في صخرة الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم المصري الدولي سجل هدفًا في شباك ليدز يونايتد، ليكتب به رقمًا قياسيًا جديدًا بإسمه.
صلاح أصبح أفضل هداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي، الممتاز متفوقًا على أسماء تاريخية مثل روبي فاولر الذي سجل 105 هدفًا بقدمه اليسرى، وروبن فان بيرسي نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق صاحب ال 94 هدف بقدمه اليسري، والويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد برصيد 83 هدفًا.
وسجل صلاح هدفه بعد تمريرة من ديوجو جوتا ليقابله بقدمه اليسري في شباك ليدز عند الدقيقة 39.
هدف صلاح هو الثاني لفريقه خلال مواجهة ليدز يونايتد الجارية حاليًا على ملعب ايلاند رود في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
أسطورة كرة القدم المصرية وصل إلى هدفه ال14 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع 13 آخرين.
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