يواصل تحطيم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب .. ميسي يتفوق على رونالدو برقم جديد!

ميسي وحده وحده!

يواصل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب، بعد أدائه المذهل في كأس العالم وقيادة بلاده للتتويج بمونديال 2022 على الأراضي القطرية.

ميسي نشر صور احتفاله بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين يوم الأحد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وتلقى المنشور أكثر من 46 مليون إعجاب، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لمنشور رياضي.

وكان أفضل منشور سابق هو نشر كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم لصورة له مع ميسي وهو يلعب الشطرنج، والتي سجلت ما يقرب من 42 مليون إعجاب.

قام ميسي ورونالدو بتحطيم الأرقام القياسية لبعضهما البعض في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من 18 شهرًا، كما كان ميسي قد حكم الرقم القياسي السابق لرونالدو عندما حصد منشور احتفاله بفوز الأرجنتين بكأس أمريكا 2021 ما يقرب من 22 مليونًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا يعيش فترة احتفالات باللقب الأغلى، بعدها يستعد للعودة إلى الملاعب الفرنسية مع باريس سان جيرمان حيث يواجه ستراسبورج في 28 ديسمبر.