يهرب من السعودية؟ جوردي ألبا يغازل أندية الدوري الإنجليزي

رغم أنه سيحمل شارة القيادة في مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد يوم واحد فقط، إلا أن أكثر ما يشغل بال جوردي ألبا حاليًا هو النادي الذي سيستقر فيه بعد انتهاء تجربته مع برشلونة.
اعترف جوردي ألبا في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" باحترامه لفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي قائلًا إن "العديد من اللاعبين الذين مروا على الدوريين يخبرونه كم أن الأجواء حقًا رائعة في إنجلترا".
وأردف: "رغم أن تركيزي في السنوات الماضية كان على الليجا فقط، إلا أننا نرى كرة القدم في إنجلترا وكيف تتسارع وتتطور".
ألبا بدا الاهتمام واضحًا به من كل من إنتر ميلانو وأتلتيكو مدريد، وكذلك من قبل أندية الدوري السعودي على رأسها الهلال، إلا أن عدم انضمام ليونيل ميسي إلى "الزعيم" أضعف فرص وصول الظهير الأيسر إلى الفريق.
هناك حديث محتمل عن رغبة إنتر ميامي في ضم ألبا من أجل إرضاء ليونيل ميسي، الذي خاض سنوات رائعة برفقة الظهير الإسباني في برشلونة.
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