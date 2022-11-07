يهدد بالرحيل؟ كونتي: الشغف والحماس هما وقودي والجماهير أحبطتني!

هل يهدد كونتي بالرحيل؟

ألمح أنطونيو كونتي أنه قد يغادر تدريب فريق توتنهام إذا استمرت جماهير النادي اللندني على نفس المنوال في تعاملها مع اللاعبين وقت الخسارة أو التأخر في النتيجة.

وكانت جماهير توتنهام قد أطلقت صيحات الاستهجان على لاعبيها بين الشوطين، بعد التأخر أمام ليفربول بثنائية دون رد، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الريدز.

وعن ذلك، قال كونتي للصحفيين بعد اللقاء: "علينا أن نظهر في كل لحظة احترامًا كبيرًا لمشجعينا، هم معجبينا ويدفعون ثمن التذاكر. في الوقت نفسه، إذا سألتني عما إذا كنت محبطًا بعض الشيء، نعم، لأنه من المهم أن أكون صادقًا في كل لحظة".

وأضاف كونتي: "ما زلت أكرر نفس الشيء، لقد بدأنا للتو عملية التطور. بعد عام واحد، حققنا الكثير من التحسن. إذا اعتقد شخص ما أننا مستعدون بالفعل للفوز، يجب أن أكون صادقًا وأخبرك أن الأمر سيكون صعبًا حقًا".

واختتم: "بالنسبة لي، الشغف والحماس هما وقودي. أنا بحاجة إلى الحصول على هذا. إنه مهم جدًا جدًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لفريق توتنهام ستكون ضد نادي نوتنجهام فورست يوم الأربعاء المقبل ضمن بطولة كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة.