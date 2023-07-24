يهاجم فريقه؟ كارلو أنشيلوتي: لاعبو ريال مدريد ليسوا معتادين على جودة جود بيلينجهام!

المدرب الإيطالي كان معجبًا بما قدمه بيلينجهام في ظهوره الأول مع ريال مدريد..

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بمستوى الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط الفريق بعد ظهوره الأول مع النادي الملكي خلال المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي.

ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز على ميلان بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا في الولايات المتحدة، في إطار جولة الفريقين التحضيرية لموسم 2023-2024.

وقال أنشيلوتي في تصريحات ما بعد المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بيلينجهام: "إنه لاعب رائع، ومهم جدًا، يتحرك بشكل جيد للغاية دون كرة، وقادر على منح الكثافة للوسط، إنه مختلف عن كل اللاعبين الذين نملكهم، إنه قادر على إيجاد الثغرات، ويتمتع بجودة غير عادية بالفعل".

وأضاف: "بالنسبة للنظام الذي استخدمناه اليوم، سيكون هو صانع الألعاب، إذا لعبنا بطريقة 4-3-3 فسيكون بالداخل على اليمين، بالنسبة له، أفضل شيء هو أن يكون صانع ألعاب لأن ذلك يجعله قريبًا من المنطقة، لكن الأمر يعتمد على النظام الذي سنستخدمه، علينا الانتظار قليلاً لمعرفة كيف ستسير الأمور خلال الموسم".

وعن الطريقة الجديدة التي استخدمها، قال المدرب الإيطالي: "أعجبني للغاية هناك أشياء يتعين علينا تعديلها قليلًا، كان من الصعب علينا أن نبدأ من الخلف، نحاول اللعب في الداخل أكثر من اللعب في الخارج".

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلًا: "كان مركز بيلينجهام جيدًا وقد لعب مباراة جيدة، يجب أن يعتاد الفريق على جودته، علينا الاستمتاع بوصوله خلال الموسم، أعجبني النظام، في بعض الأحيان لم يكن الضغط صحيحًا، لكن شعوري جيد".