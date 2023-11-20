ينهي آمال الطامعين .. نجم ريال مدريد يغلق الباب أمام الرحيل!

اللاعب صرح بنفسه.

فقد ريال مدريد عدة نجوم في السنوات الأخيرة سواء بالرحيل بشكل مجاني أو بالرحيل بمبلغ رمزي لأندية أخرى ولا يتحمل النادي خسارة المزيد من اللاعبين.

دافيد ألابا هو أحد هؤلاء الذين تناولت تقارير صحفية إمكانية رحيله، سواء لدوري روشن السعودي أو للعودة إلى ناديه السابق بايرن ميونخ.

لكن كل ذلك كان قبل تصريحات في المؤتمر الصحفي لمنتخب النمسا، حيث قال: "لا أفكر في المستقبل البعيد، أنا أشعر بالراحة في ريال مدريد".

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وأضاف عندما تم سؤاله عن العودة إلى بايرن ميونخ: "أنا أحب ريال مدريد، ولدي أهداف واضحة للغاية، تفكيري وتركيزي ليس في أي مكان آخر".

جدير بالذكر أن ألابا كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد بشكل مجاني عقب انتهاء عقده في بايرن ميونخ، بالرغم من مفاوضات برشلونة لضمه وقتها.