ينعش أجسام اللاعبين وخزائن النادي.. عقد رعاية جديد في برشلونة

خطط مستمرة لإخراج النادي الكتالوني من أزمته الاقتصادية

أبرم نادي برشلونة لكرة القدم اتفاقية عقد رعاية جديدًا مع الشركة الأمريكية Prime، والتي ستكون المورد الرسمي للنادي لمشروبات الترطيب لدى فرق النادي الكتالوني خلال 3 أعوام مقبلة.

تأسست الشركة في عام 2022 ومنذ ذلك الحين توسعت Prime بسرعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وسرعان ما أصبحت واحدة من العلامات التجارية القوية في قطاع مشروبات الترطيب.

ستتوفر منتجات Prime لفرق النادي الأولى للرجال والسيدات وفئات كرة القدم للشباب وستظهر بشكل بارز مع فرق كرة السلة بالنادي.

أصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا ومتحمسون للعمل كأحدث شريك رسمي للترطيب مع أحد أكثر الفرق شهرة في أي رياضة، نادي برشلونة".

ويحاول برشلونة إبرام عقود رعاية في الوقت الراهن من أجل انتشال النادي من أزمة اقتصادية حالكة تعيق تسجيل صفقاته وإبرام عقود جديدة وحتى تجديد عقود لاعبيه الحاليين.