هل ينضم إنييستا إلى ميسي وبوسكيتس في الهلال؟ .. إعادة جيل برشلونة الذهبي

زاد الحديث في الساعات الماضية عن اجتماع جيل برشلونة الذهبي في الهلال

"هل ينضم النجم الإسباني أندرياس إنييستا إلى الهلال؟".. سؤال طرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية؛ بعد التطورات المتسارعة في مستقبل اللاعب.

إنييستا أعلن الرحيل عن نادي فيسيل كوبي الياباني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مع تأكيدات من الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، على انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد الهلال.

ومن ناحيته، نفى الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، وجود أي رغبة من الزعيم، في التعاقد مع النجم الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكتب السيف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "غير صحيح خبر قدوم إنييستا للهلال".

فيليكس دياز أعلن اقتراب نادي الهلال، من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ومواطنه أنخيل دي ماريا، بالإضافة إلى النجم الإسباني الكبير سيرجيو بوسكيتس.

جدير بالذكر أن إنييستا تزامل مع ميسي وبوسكيتس لسنواتٍ عديدة، في الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قبل أن يتفرقوا تدريجيًا.