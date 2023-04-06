ينتقد تصرفات فينيسيوس جونيور؟ فيديريكو فالفيردي: علينا الاستمتاع بدلًا من الشجار

تصريحات صادمة من فيديريكو فالفيردي إلى فينيسيوس جونيور بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

قدم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني نصيحة إلى زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد فوز الفريق الملكي على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ موسم 2013-14، بعد الفوز على برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فالفيردي، وخلال ظهوره مع قناة "+Movistar" الإسبانية بعد المباراة، تحدث عن الشجار بين جافي لاعب وسط برشلونة وفينيسيوس في الشوط الأول.

وقال فالفيردي: "علينا أن نفكر أكثر قليلًا، ليس فقط لاعبي برشلونة، نحن أيضًا، ذلك جزء من كرة القدم، بدلًا من الاستمتاع بالمباراة تواجههم".

وعن نهج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المباراة قال لاعب الوسط: "كان علينا الخروج بحثًا عن النتيجة، كان علينا الخروج والفوز، ونجحنا في ذلك".

وفي ختام تصريحاته تحدث فالفيردي عن هاتريك كريم بنزيما في الشوط الثاني قائلًا: "نحن نعرف ما يقدمه كريم، بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها، فهو معيار لنا جميعًا، يريد دائمًا المزيد".