ينتظر اعتذارًا رسميًا .. برشلونة يبدأ حربه مع حكام الدوري الإسباني

برشلونة غاضب من أداء التحكيم في الجولات الأولى من موسم 2023-2024 للدوري الإسباني.

بدأ نادي برشلونة حربه مع حكام الدوري الإسباني مبكرًا للغاية، وتحديدًا بعد ثلاث جولات فقط من بداية منافسات موسم 2023-2024، حيث يرى "البلوجرانا" أن الحكام ارتكبوا في حقه العديد من الأخطاء خلال أول ثلاث مباريات من "لا ليجا".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يرى أنه عانى من خطأين خطيرين من تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والتي أضربت كثيرًا بالفريق.

الحالة الأولى كانت في الجولة الأولى أمام خيتافي، عندما عاد الحكم سوتو جرادو إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 90+10 مع احتمال حصول برشلونة على ركلة جزاء، لكن الحكم قرر عدم منحها بدعوى وجود لمسة يد على جافي.

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الخطأ الثاني كان في مباراة فياريال على ملعب "لا سيراميكا" والذي يتمثل في احتساب هدف أصحاب الأرض الثاني، ويرى برشلونة أن أليكساندر سورلوث مهاجم "الغواصات الصفراء" كان في موقف تسلل واضح، لأن الجزء الأكثر تقدمًا من جسد النرويجي، وهو الرأس، كان متقدمًا على آخر مدافعي برشلونة.

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التقرير شدد على أن برشلونة ينتظر بالفعل اعتذارًا رسميًا من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على هذه الأخطاء، ويرى النادي أنه إذا حُسم اللقب في النهاية بفارق نقطة أو نقطتين، فإن الجمهور سيتذكر تلك الأخطاء.

برشلونة يؤمن أن ريال مدريد حتى الآن يستفيد من قرارات الحكام بعد مرور أول ثلاث جولات من الدوري الإسباني، خاصة مع احتساب هدف جود بيلينجهام في مرمى أتلتيك بيلباو بعدما مد ذراعه للسيطرة على الكرة، أو إلغاء هدف سيلتا فيجو بسبب خطأ مزعوم على كيبا أريثابالاجا، وأن تقدم النادي الملكي حاليًا بفارق نقطتين يرجع في الأساس إلى أخطاء تقنية الفيديو.