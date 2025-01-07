يناسب البريميرليج تمامًا.. ضغط هائل من مانشستر سيتي لحسم صفقة مرموش في يناير

50 مليون إسترليني..

يستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويقدم مرموش مستويات مميزة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين (13)، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن "السيتي يضغط لإتمام الصفقة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعدما طلب المدرب بيب جوارديولا ضم اللاعب للمساعدة في إنعاش الفريق بالنصف الثاني من الموسم".

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وأوضحت أن المفاوضات تواجه "مقاومة من النادي الألماني، الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين (صيف 2027)، وكان يعتزم بيعه في الصيف المقبل.

وختمت: "يشعر السيتي بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عامًا يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل سرعته وقدرته على اللعب في عدد من المراكز الهجومية".

ويحاول السيتي تجديد تشكيلة الفريق في منتصف الموسم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فازوا في مباراة واحدة فقط من 9 مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال تلك الفترة، لكنهم عادوا للفوز في آخر مباراتين بالمسابقة.