"يملك عروضًا أوروبية عديدة" .. نجم الهلال قد يرحل قريبًا!

رحيل نجم الهلال اقترب..

SHAHID

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مرشحًا قويًا للرحيل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب السوبر السعودي، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتصدُر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلويجي لونجاري، أن الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، قد يرحل عن الزعيم الهلالي، في الميركاتو الصيفي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لونجاري كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن وجود إمكانية كبيرة، لعودة لودي إلى الملاعب الأوروبية؛ حيث يملك اللاعب بالفعل، العديد من العروض المهمة.

لودي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2024، قادمًا من صفوف نادي مارسيليا الفرنسي؛ حيث خاض 9 مباريات فقط منذ ذلك الوقت، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

جدير بالذكر أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، انتقد في وقتٍ سابق، مستوى الظهير البرازيلي مع الزعيم؛ قائلًا: "كنت أتوقع منه أكثر من ذلك بكثير.. لم يقدّم الأداء الذي جعلنا نتعاقد معه".

SHAHID