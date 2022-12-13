"يمكن أن يلعب كأس العالم 2026".. رونالدو يدعم نيمار!

رونالدو يدعم نيمار بعد الخروج من كأس العالم

يعتقد أسطورة المنتخب البرازيلي رونالدو دا ليما أن نيمار "يمكن أن يلعب كأس العالم المقبلة" بعد أن عانى من مزيد من الآلام الدولية في مونديال قطر 2022.

حيث خرج منتخب راقصي السامبا على يد كرواتيا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد أن سجل نيمار أحد أجمل أهداف المونديال في الأشواط الإضافية.

وعن حزن نيمار الذي يمر به اللاعب، تحدث رونالدو مع وكالة " أسوشيتد برس"، وقال: "أعتقد أن نيمار مستاء للغاية من نتيجة كأس العالم للمنتخب البرازيلي، من الطبيعي أنه يشعر بهذه الطريقة في الوقت الحالي، لكنني متأكد أيضًا من أنه سيعود أقوى وسيواصل اللعب مع المنتخب الوطني، لا يزال صغيرًا، أعتقد أنه يمكنه خوض كأس العالم المقبلة".

وواصل: "أنا سعيد جدًا لأنه أظهر للعالم التزامًا كبيرًا في الأشهر الستة الماضية مع منتخب البرازيل، لقد اعتنى بنفسه، ولعب مباراة جيدة، المباراة الأولى، حصل على تدخل قوي جدًا على كاحله، لقد قدم تضحيات كبيرة ليلعب مرة أخرى للمنتخب الوطني، لقد لعب بشكل جيد جدًا في المباراة الأخيرة".

واختتم: "أعتقد أنه مهم جدًا بالنسبة لنا، لذلك آمل أن يتعافى قريبًا ويعود بقوة في عالم كرة القدم مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي".