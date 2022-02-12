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يمكنه تتبع اللاعبين .. تطبيق جديد يبهر المشجعين في كأس العالم

علي سمير
10:04 ص غرينتش+2 2‏/12‏/2022
World cup App
البعض الآخر يفضل عدم الانشغال بالهاتف

يستمر التطور التكنولوجي في إبهار الجميع خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، وهذه المرة مع تطبيق "فيفا" الذي يسمح للمتابعين بمشاهدة المباراة بمنظور مختلف.

ونشر أحد المشجعين مقطع فيديو له وهو يستخدم هذا التطبيق الذكي خلال إحدى المباريات، والذي يعتمد بشكل كبير على الكاميرا الموجودة بالجزء الخلفي من الهاتف.

ويسمح هذا التطبيق برؤية معلومات حول كل لاعب محدد خلال تنقله في الملعب، ويمكن كذلك تتبعه ورؤية خريطة حرارية لكل تحركاته خلال المباراة.

وتسببت هذه الخاصية في حالة انقسام بين المشجعين، حيث انبهر بها البعض وقال البعض الآخر إن الأفضل هو رؤية المباريات على الطبيعة والتركيز في الملعب بدلًا من متابعة الهاتف.

يذكر أن المونديال الحالي شهد بعض التقنيات الجديدة في عالم كرة القدم، مثل خاصية كشف التسلل شبه الآلية، بالإضافة للشريحة الموجودة في كرة البطولة "الرحلة" لتعقب مختلف تحركاتها.

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