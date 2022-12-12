"كان يمكنه أن يصبح الأفضل في العالم لولا ماكدونالدز" .. زميل أندرسون يتحسر على موهبته!

المواهب كثيرة في عالم كرة القدم لكن العقلية نادرة!

يرى مدافع مانشستر يونايتد السابق رافاييل أن زميله أندرسون كان يستطيع أن يكون الأفضل في العالم لولا حبه للأكل.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلها موقع "سبورتس بايبل" وقال فيها رافاييل: "ذلك الرجل كان مجنونًا لكنني أحبه، اعطه الكرة وسترى أنك تلعب بحرية كبيرة، ويلعب بعد ذلك كأي لاعب في الدوري".

وأضاف: "لقد تعرض للكثير من الإصابات الكبيرة، وكانت مشكلته أنه يأكل كثيرًا وذلك أثر عليه بشكل واضح، كانت أفضل فتراته في المباريات المتلاحمة فلم يكن لديه فرصة وقتها لتناول الكثير من الطعام".

وأكمل: "كان يذهب ليأكل من ماكدونالدز كثيرًا، لو كان محترفًا أكثر لكان قد أصبح اللاعب الأفضل في العالم".

جدير بالذكر أن أندرسون كان قد ترك مانشستر يونايتد في 2015 واعتزل في ٢٠١٩ ويعمل حاليًا مدرب لفريق شباب في الدوري التركي.