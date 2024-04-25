"يمكنك مواعدة أفضل منها".. خطوة صادمة من صديقة رايس ردًا على حملات المتنمرين!

ساندته في العديد من المناسبات

قررت لورين فراير صديقة لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، حذف جميع صورها على موقع "إنستجرام" بعد حملات التنمر العديدها ضدها.

نجم آرسنال يواعد لورين منذ 8 سنوات كاملة، وأنجبا ولدًا معًا، وعلاقتهما مستقرة إلى حد كبير، ولكن خلال الأشهر الماضية ظهرت العديد من التعليقات السخيفة ضدها.

واضطرت لورين تحمل رسائل المتنمرين لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها مؤخرًا، حيث بدأ هذا الاستهزاء في ديسمبر الماضي، عندما قيل لرايس إنه يمكنه مواعدة فتاة أجمل منها.

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ومع الزيادة المتواصلة في هذه الرسائل المسيئة، قررت لورين حذف جميع الصور من حسابها على موقع "إنستجرام"، الذي يضم أكثر من 70 ألف متابع.

وقام العديد من الأشخاص بتوجيه الدعم اللازم لصديقة رايس بعد هذه الخطوة، وعلى رأسهم ليبرتي بول نجمة مسلسل "Love Island" المعروف.

جدير بالذكر أن لورين تدعم رايس بصفة مستمرة في مباريات آرسنال هذا الموسم، وشوهدت في مدرجات ملعب الإمارات أكثر من مرة منذ رحيل اللاعب عن وست هام، كما تواجدت في قطر مع طفليهما لمساندته في كأس العالم 2022 خلال مشاركته في البطولة مع منتخب إنجلترا.