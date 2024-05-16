يمزح حتى في وداع ليفربول.. كلوب لا يستطيع منع التهكم على أسطورة مانشستر يونايتد!

بذكريات موسم 2019-2020

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول حول وداعيته للريدز وجماهيرهم حين يلتقي الفريق الأحمر وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

لكنه لم يستطع أن يمنع نفسه من السخرية من ريو فيرديناند أسطورة مانشتر يونايتد رغم أن السياق لم يكن يتحدث عنه.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "ريدمين تي في" الخاصة بمشجعي ليفربول: "أقترح أن يتم إلغاء الموسم (من أجل تأخير وداعيته) لقد قال ريو فيرديناند هذا من قبل!".

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يتحدث كلوب عن تصريحات سابقة أدلى بها فيرديناند في موسم 2019-2020 حين كان ليفربول متصدرًا لترتيب الدوري الإنجليزي، وحينها قال فيرديناند إن الموسم لا بد أن يلغى ويكون "باطلًا".

كلوب قال في باقي تصريحاته: "لكنني كنت قد نسيت هذه التصريحات على أي حال، لقد كنت في مقابلة معه مؤخرًا، لم تكن جيدة على كل حال".. في إشارة إلى لقائهما ضمن شبكة "تي إن تي سبورتس".