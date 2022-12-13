"يمجدون ميسي ويستنقصون السهلاوي!"

ليو يكتب التاريخ في قطر، وطريقه يذكر البعض بمحمد السهلاوي

في الوقت الذي يسيطر به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حديث العالم بأكمله حاليًا، برز اسم محمد السهلاوي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، في السعودية وسط حالة استياء من البعض.

ليو قاد التانجو أمس الثلاثاء، للتأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الإطاحة بمنتخب كرواتيا بالفوز بثلاثية نظيفة.

خمسة أهداف سجلها ميسي في هذا المونديال، منها ثلاثة من ضربات جزاء، وأهدر ضربة وحيدة، وهو ما دفع البعض للسخرية منه.

التسجيل من الجزائيات ذكّر الكثيرين ومنهم الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل بالسهلاوي، الذي سجل 28 هدفًا في تاريخ مشاركاته مع المنتخب السعودي، منها عدد من الجزائيات، وهو ما كان يدفع البعض للسخرية منه.

وكتب المريسل دفاعًا عن السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللي يقول ميسي صار الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 11 هدف، في الغالب هو نفسه اللي يستنقص من أن محمد السهلاوي الهداف التاريخي للمنتخب السعودي و يسميه البلنتاوي".

يذكر أن ميسي سجل 16 هدفًا مع منتخب بلاده في عام 2022، وهو العام الذي يشهد أعلى معدل تهديف في تاريخ ليو مع التانجو.