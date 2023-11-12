يلوم نيجريرا؟ مدرب ريال مدريد السابق: حدثت أمور غريبة في كلاسيكو 6-2!

مدرب ريال مدريد السابق يرى أن الفريق واجه أمورًا غريبة في مواجهة برشلونة خلال موسم 2008-2009..

استعاد خواندي راموس، مدرب نادي ريال مدريد السابق، ذكريات الخسارة المؤلمة أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت في مايو 2009، لحساب الجولة 34 في موسم 2008-2009 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر تلك المباراة بنتيجة 6-2، رغم تقدمه بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق جونزالو هيجواين، لكن برشلونة تمكن من التعادل والتقدم في غضون 6 دقائق فقط، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة على اللقاء.

وأجرى خواندي راموس مقابلة مع موقع "relevo" الإسباني، تحدث خلالها عن ذكرياته مع تلك المباراة بالذات، مؤكدًا أن برشلونة كان متفوقًا بشكل كاسح أمام ريال مدريد.

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وقال المدرب الإسباني: "لقد شاهدت المباراة عدة مرات لتحليل ما حدث، وشاهدت أمورًا غريبة، وبما أنني لا أملك أدلة، لا أستطيع قول أي شيء، ولكن حدثت أشياء غريبة".

وأضاف: "كانت هناك لحظات محددة، تقدمنا 1-0، وفي غضون خمس دقائق حدث خطآن مبالغ فيهما قلبا المباراة، بالنسبة لي لقد تحددت نتيجة المباراة في تلك الدقائق، كانت هناك أخطاء خطيرة للغاية يصعب تبريرها".

وأكمل: "عندما وصلت إلى ريال مدريد، كان الفريق يتأخر بفارق 14 نقطة عن برشلونة، وكان الخامس في الدوري، وقبل الكلاسيكو كنا على بعد 4 نقاط، ولو فزنا كنا سنبتعد بفارق نقطة واحدة".

واختتم خواندي راموس تصريحاته بالحديث عن مواجهة ليفربول في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه، والتي انتهت بخسارة ريال مدريد بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال راموس: "لقد كانت أوقاتًا صعبة بالنسبة لنادٍ مثل ريال مدريد، لقد واجهنا فريقًا متفوقًا بلا حدود، لديه لاعبين أمثال فرناندو توريس، وستيفن جيرارد، ومجموعة من اللاعبين كانوا أفضل بكثير".