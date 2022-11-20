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بلجيكا

يلوم نفسه؟ هازارد: سأعود للقمة إذا سمح لي جسدي

مازن زكي
مازن زكي
9:59 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Eden Hazard Belgium 2022:23
هازارد ظهر بشكل سيئ ضد منتخب مصر

اعترف نجم ريال مدريد والمنتخب البلجيكي إيدين هازارد أن مستواه تراجع بشكل كبير منذ ظهوره الأخير في كأس العالم، لكنه لا يزال يدعم قدرته الفنية.

وشارك هازارد في مواجهة بلجيكا ضد مصر، وهي التي خسرها المنتخب الأوروبي لصالح الفراعنة بنتيجة 2-1، وظهر إيدين بأداء مخيب للآمال وحالة بدنية سيئة.

لكنه تحدث عن تراجع قدراته مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: لأكون صريحًا، هذا المستوى الذي كنت فيه في عام 2018، لم أعد أمتلكه. لا أظهر ذلك، لكنني عانيت كثيرًا، عقليًا وجسديًا. أنا لست خجلاً لقولها".

وواصل: "في عام 2018، ربما كنت ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم. هل سأعود إليها؟ لا أعتقد ذلك. ولكن إذا سمح لي جسدي، فلا يزال بإمكاني القيام بأشياء رائعة".

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي قد وقع في المجموعة السادسة رفقة كرواتيا والمغرب وكندا، وسيواجه الأخير في أول مباراة بالمونديال يوم 23 نوفمبر.

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