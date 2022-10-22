يلمح للانتقال؟ بديل بوسكيتس المحتمل: لا أحد يرفض برشلونة

الصفقة قد تحدث في شهر يناير المقبل

كشف لاعب خط وسط نادي وولفرهامبتون الإنجليزي روبين نيفيش أنه لا يمانع الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، حيث يرى أنه لا يوجد شخص يمكنه رفض خوض التجربة لدى البلوجرانا.

وكان النجم البرتغالي قد ارتبط بالرحيل إلى الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الماضي، حيث يبحث برشلونة عن لاعب يعوض سيرخيو بوسكيتس في مركز متوسط الميدان الدفاعي، لكن الصفقة لم تحدث.

وعن سؤاله حول الانتقال إلى برشلونة مع "Canal 11"، أجاب روبين: "من منا لا يريد تجربة برشلونة؟ أعتقد أنه سؤال شائع لجميع اللاعبين. إنه أحد أكبر الأندية في العالم. بالطبع، إنه لشرف لي دائمًا أن أكون مرتبطًا بأندية من هذا المستوى".

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كما تحدث نيفيز عن محاولاته المستمرة للتركيز مع فريقه ومساعدته على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والتطور والتحسن، فيما أشار تقرير صحيفة "دايلي ميل" إلى رغبة البلوجرانا في خطف اللاعب في شهر يناير المقبل.

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حيث يعاني النادي الكتالوني من بعض المشاكل في وسط الميدان هذا الموسم، ومن الوارد أن يتدخل تشافي والإدارة الرياضية في كتالونيا بتحرك مفاجئ في الشتاء لشراء البرتغالي وتحسين جودة الفريق من خلاله.