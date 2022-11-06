يلمح لرغبته في الرحيل؟ تصرف مثير للجدل من حكيم زياش!

في تصرف مثير للجدل، نشر الدولي المغربي حكيم زياش هدفه الذي سجله في السابق مع فريق أياكس حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الهولندي، ضد ناديه الحالي تشيلسي.
زياش كان قد سبق وأن شارك ضد البلوز في دوري أبطال أوروبا مع فريق أياكس، وكان قد سجل هدفًا رائعًا للغاية من ضربة ثابتة في شباك الحارس كيبا أريثابالاجا.
ونشر زياش مقطع فيديو للهدف الذي سجله في شباك تشيلسي عبر تطبيق إنستجرام، في تصرف مثير للجدل لأنه يلعب حاليًا في صفوف النادي الإنجليزي.
تصرف زياش قد يفسر على أنها رغبة منه في الرحيل عن كتيبة البلوز، حيث لم يجد المغربي نفسه مع تشيلسي حتى الآن على الرغم من اختلاف الإدارة الفنية.
فحكيم لم يحصل على دقائق لعب منتظمة مع المدرب توماس توخيل، كما هو الحال أيضًا مع المدرب جراهام بوتر الذي يعول عليه كبديل في بعض المواقف المعينة فقط.
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