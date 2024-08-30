هل يلمح إلى المقارنة بميسي؟ نجم برشلونة السابق يحكي قصته مع لامين يامال!

هل هذه المقارنة جائزة؟

يتذكر مشجعو برشلونة ناشئ "لاماسيا" الذي وصل إلى الفريق الأول في حقبة بيب جوارديولا التاريخي، وهو إيساك كوينكا.

كوينكا لم يحظ بمسيرة جيدة بعد رحيله عن برشلونة، لكنه يبدو قادرًا على إعطاء وجهة نظره الآن في الفريق الكتالوني.

أخبر كوينكا صحيفة "موندو ديبورتيفو" برأيه في العديد من الأشياء التي تخص الفريق، وعلى رأسها نجم الشباك الأول حاليًا لامين يامال.

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وقال: "لدي قصة لأحكيها حول لامين يامال، لقد أتى لي ابن أخي وكان يسمع عنه في المدرسة، أخبرني أنه مميز وأخذ يقارنه في النجوم، كانت تتم مقارنتنا دائمًا بهم على أي حال، لذلك لم أعر الأمر أي اهتمام".

وأردف: "في حالة لامين يامال، تحدثت إلى تشافي لحضور جلسة تدريب في برشلونة، ففتح لي الأبواب، ذهبت لأشاهده فقلت لنفسي بعد أن قمت بذلك: (حسنًا هذه المقارنة عادلة ومختلفة)".

وأضاف: "إنه لاعب جيد بإمكانيات كبيرة في سن السادسة عشرة فقط، ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عما يفعله، وما فعله في بطولة أوروبا مع إسبانيا، الآن ما يتبقى له هو الاستمتاع ومواصلة التقدم، وقبل كل شيء أن يعتني به برشلونة، ويحتفظ به وسنرى ما سيحدث في غضون سنوات قليلة".