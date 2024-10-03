حتى لا يلقى مصير "الموهبة الضائعة".. برشلونة يحاول حماية جوهرته من سيناريو مارك جويو!

المصير الذي يخشاه عملاق كتالونيا..

مع كثرة الفرص التي يمنحها المدرب هانزي فليك لشباب برشلونة، كان هناك اسم مرشح بقوة للعب أولى مبارياته مع الفريق الأول، لكن هذا الأمر لم يأت بعد.

إنه الفتى الواعد في خط الوسط أوناي هيرنانديز، بعمر 19 عامًا يعد من أهم مواهب إسبانيا في خط الوسط لا برشلونة فحسب.

قدم موسمًا ماضيًا لا ينسى، توجه بتسجيل 10 أهداف وصناعة 7، لكنه تعرض لإصابة قبل يوم واحد من المعسكر التحضيري للفريق الأول في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أنه تعافى في نهاية المعسكر ومنحه المدرب فليك 45 دقيقة أمام ريال مدريد، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام.

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حتى مع بداية الموسم الجاري، شارك في كل المباريات مع الفريق الرديف، وسجل هدفًا، لكنه لم يجلب مستواه الأعلى بعد.

النقطة التي يخشاها برشلونة هو أن يتحول هيرنانديز إلى "مارك جويو" جديد، في ظل انتهاء عقده الحالي مع النادي الكتالوني في صيف 2025، لذلك يريد البلوجرانا إبرام عقد جديد، وفقًا لصحيفة "سبورت".

يخشى برشلونة أن يتوهج هيرنانديز حين يستدعيه فليك، وهو أمر يظن الكثيرون أنه مرجح للغاية، ومن ثم يجذب إليه أنظار العالم، فيصبح الحفاظ عليه ضربًا من الصعوبة في ظل اقتراب انتهاء عقده، وهو ما حدث بالضبط مع مارك جويو، الذي لم يستطع برشلونة حمايته من تربص تشيلسي به.