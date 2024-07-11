من يكون بديل كريم بنزيما؟ .. مهاجم الاتحاد يقترب من هذا النادي السعودي!

راحل جديد عن صفوف الاتحاد..

أصبح نادي الاتحاد، يستعد لتوجيه الشكر إلى مهاجمه الشاب، هارون كمارا، والذي يقترب من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، في موسم الميركاتو الصيفي.

وذكر الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر منصة (إكس)، أن هارون كمارا يوقّع مع نادي الاتفاق لمدة موسمين، وذلك بعد خوض فترة إعارة مع فارس الدهناء، خلال الموسم الماضي (2023-2024)، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.

ومع إعلان انتقال هارون كمارا إلى الاتفاق، فإنه سيصبح الصفقة الثانية القادمة من نادي الاتحاد، بعد الظهير مدالله العليان، الذي تم انتقاله لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2028، وفق اتفاق متبادل بين الناديين، مقابل تعديل مواعيد دفعات صفقة انتقال الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي، إلى العميد، والتي تقدّر بمبلغ 60 مليون ريال.

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ومع بقاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، سيكون محور السؤال حول بديل المهاجم في الموسم المُقبل، رغم عدم تأكد رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال قريبًا إلى صفوف التعاون، فضلًا عن انتقال البرازيلي رومارينيو إلى نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو، ليصبح المهاجم الشاب طلال حاجي، هو الخيار الوحيد في قلب الهجوم، والذي شارك في 11 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة بـ9 لقاءات بدوري روشن السعودي.

ويستعد الاتحاد، للمشاركة في مسابقتين خلال موسم 2024-2025، وهما دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد خروجه خالي الوفاض من كافة البطولات، بالموسم المنصرم، فضلًا عن احتلال المركز الخامس في دوري المحترفين، ليفشل في حجز أي مقعد مؤهل للبطولات الآسيوية، فضلًا عن اعتذاره عن المشاركة في كأس الخليج العربي للأندية.