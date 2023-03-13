يقلل من مانشستر سيتي؟ بيب جوارديولا يرد على المشككين في عمله عبر ريال مدريد

جوارديولا أدلى بتصريح صادم عن عدم تحقيق مانشستر سيتي للقب دوري أبطال أوروبا..

يؤمن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن وقته في ملعب "الاتحاد" سيتم الحكم عليه بناءً على نتائجه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا، ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي في 2016، لم يفوت خوض الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط، ويمكن إضافة وصول آخر إلى دور الثمانية إذا عبر عقبة لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة لايبزيج في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، سُئل جوارديولا عما إذا كان وقته في مانشستر سيتي يتم الحكم عليه من خلال ما حققه في دوري أبطال أوروبا، حيث صعد إلى نهائي 2021 الذي خسره أمام تشيلسي.

وقال جوارديولا ردًا على السؤال: "لا أريد أن أقول إنني أتفق مع هذا الطرح، لكنني متأكد من أنه الحكم سيكون بناءً على نتائج هذه المسابقة".

وأضاف: "إذا كنت مدربًا لريال مدريد، وهو الأمر الذي لن يحدث، فإنني كنت سأتفهم الأمر".

مانشستر سيتي لا يزال على قيد الحياة في الدوري الإنجليزي، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر، ووصل إلى ربع نهائي كأس إنجلترا، ويأمل في مواصلة مشواره بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في ختام تصريحاته: "من المهم جدًا الاستمرار في هذه المسابقات، لأنها تسمح لك بالبقاء قادرًا على المنافسة في آخر شهرين من الموسم، علينا محاولة الاقتراب من آرسنال، والاستمرار في أوروبا، سيكون ذلك جيدًا".