الأخبار المباريات
برشلونة

يقصد لابورتا؟ دي يونج: الإدارة سربت عقدي ولا ألوم تشافي

مازن زكي
مازن زكي
1:38 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Frenkie de Jong
النجم الهولندي يهاجم إدارة برشلونة

بتصريحات نارية أطلق فيها فرينكي دي يونج النار على برشلونة، اللاعب الهولندي يهاجم الإدارة بسبب رغبتهم في رحيله ويؤكد على تقديره لتشافي.

حيث تحدث مع صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، وقال: "ألوم هؤلاء الأشخاص (أولئك الذين أرادوا طرده)، لكن لا علاقة لي بهم. نعم، هم برشلونة بالنسبة لي لأنهم يقودون النادي. لكنني لا أراهم عندما أكون في النادي. لا علاقة لي بهم في حياتي اليومية".

وواصل: "لم أشعر أبدًا بأن تشافي كان ضدي. قال لوسائل الإعلام إنه سعيد معي ولكن هناك أيضًا الجزء المالي من النادي. أعتقد أنه كان من الصعب عليه التحدث عن هذا. إنه ليس من يتخذ هذه القرارات".

وتابع: "ترك إمكانية رحيلي مفتوحة لأنه لم يخرج مطلقًا وقال: فرينكي باقٍ بغض النظر عن الوضع المالي، لكنني حقًا لا ألقي باللوم على تشافي".

وعن تسريب عقده للصحافة، أوضح دي يونج: "ذات يوم نشرت صحيفة تفاصيل من عقدي. لم أقم بتسريبه وكان هناك طرف واحد فقط على علم بذلك، لذلك يجب أن يكون النادي من فعل ذلك".

واختتم: "أنا سعيد للغاية في برشلونة. عندما ألعب، يكون الأمر رائعًا ومن حيث العيش هنا، تكون الحياة مثالية. أرى نفسي في برشلونة لأطول فترة ممكنة. أنا شخصيًا أتمنى أن أستمر 8 أو 10 سنوات أخرى ".

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)