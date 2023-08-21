يقصد دوري روشن السعودي؟ سيميوني: أندية مليونية قد تدمر أتلتيكو مدريد!

سيميوني يشعر بالقلق...

يشعر دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بالقلق من رحيل لاعب الفريق، رودريجو، دي بول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت الصحافة الإسبانية، اللاعب الأرجنتيني، بالانتقال إلى الدوري السعودي، من بوابة فريق الأهلي، الذي أبدى استعداده للتعاقد مع دي بول مقابل 42 مليون يورو.

ويعتقد سيميوني، أن خططه وتدعيم فريقه أثناء فترة الانتقالات الصيفية، يمكن أن يتدمر بسبب العروض الضخمة التي تصل إلى لاعبي الفريق الأساسيين.

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وعن احتمالية رحيل دي بول، قال سيميوني في تصريحات صحفية: "من المؤسف أن نستعد لأسابيع من أجل الموسم، وقبل نهاية الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء يمكن أن يصل عرض بالملايين ويغير وجهة لاعبك، وعليك أن تقبله".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد، سيكون في ورطة كبيرة في حال رحيل دي بول، حتى بالرغم من حصوله على مقابل مالي كبير، فلن يتمكن الفريق من التعاقد مع لاعب بنفس جودته يحل محله في صفوف الروخي بلانكوس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتعين على سيميوني إعادة خطته والتفكير في تكتيك جديد للفريق، تحسبًا لرحيل دي بول، لأنه من غير المحتمل أن يجد لاعبًا بنفس جودته مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي.