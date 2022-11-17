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يقدم فروض الولاء من جديد.. دي بول يمدح ميسي على طريقة الموظف والمدير!

أحمد جمال
3:41 م غرينتش+2 17‏/11‏/2022
Papu Gomez Lionel Messi Rodrigo De Paul Argentina Estonia Amistoso 05062022

يصر الأرجنتيني رودريجو دي بول على تقديم فروض الولاء لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي، وهو الذي يتمتع بعلاقة طيبة للغاية معه.

آخر السلوكيات التي فعلها لاعب أتلتيكو مدريد، هي التعليق على صورة لميسي وهو يسجل في مرمى منتخب الإمارات بقدمه اليمنى.

نشر ميسي صورة للهدف على إنستجرام وهو يصوب بالقدم اليمنى، ليرد عليه دي بول قائلًا: "هل أنت أيمن يا ليو؟!".

الحالة المعنوية في معسكر منتخب الأرجنتين تبلغ عنان السماء وهو الذي يقترب من تحقيق الرقم القياسي لأكثر السلاسل من عدم الهزيمة في تاريخ المنتخبات.

وفاز الألبيسيلستي على مضيفه الإماراتي بخماسية كاملة في لقاء تألق فيه النجمان ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا إضافة إلى باقي عناصر كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.

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