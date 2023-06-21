تعرف على حقيقة إزالة صور كيليان مبابي من جولة باريس سان جيرمان إلى اليابان.

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض جولة التحضير لموسم 2023-2024 في اليابان، وذلك للصيف الثاني على التوالي، لكن كل ذلك يأتي في وسط حالة الجدل حول مستقبل كيليان مبابي قائد الفريق.

مبابي أرسل خطابًا إلى باريس سان جيرمان يؤكد فيه عدم نيته لتفعيل بند التمديد الاختياري حتى صيف 2025، وبذلك فإن عقده الحالي في "حديقة الأمراء" ينتهي في صيف 2024.

ومنذ ذلك الوقت، كثرت التكهنات بشأن مستقبل كيليان مبابي، وسط تأكيد من اللاعب عن رغبته في الوفاء بعقده مع باريس سان جيرمان، وتأكيدات من عدة مصادر فرنسية على أن النادي الباريسي سيقبل بيع قائده في الصيف الحالي حتى لا يفقده في 2024 بالمجان.

هل اقترب مبابي من ريال مدريد؟

أحد المواقع المهتمة بأخبار نادي ريال مدريد الإسباني كشف عن مفاجأة مدوية تتعلق بجولة باريس سان جيرمان في اليابان.

موقع "planeta real madrid" الإسباني كشف أن هناك تغييرات بالفعل فيما يتعلق بجولة باريس سان جيرمان في اليابان.

وحسب الموقع، فإن باريس سان جيرمان قام بإزالة صور مبابي من الصور الترويجية للجولة، وهو ما ظهر في إعلانات أحد الشركات اليابانية المروجة للجولة.

ويشير الموقع إلى أن هذا يعد مؤشرًا هامًا في اقتراب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ما هي حقيقة إزالة صورة مبابي من جولة باريس سان جيرمان إلى اليابان؟

صورة مبابي تغيب بالفعل عن الملصق الدعائي للشركة اليابانية، لكن ذلك الأمر قد لا يكون مؤثرًا بالفعل على مستقبله.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي لجولة باريس سان جيرمان في اليابان، فإن مبابي يتوسط صورة نجوم بطل الدوري الفرنسي بشكل طبيعي للغاية، بالنظر إلى كونه نجم الفريق الأول.

المؤكد هو أن مستقبل مبابي سيواصل إثارة الجدل بمثل تلك الإشارات، والصيف طويل بالفعل وكل شيء يمكن أن يحدث حتى نهاية أغسطس المقبل.