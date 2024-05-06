"يفكر في الرحيل" .. مانشيني يسعى لمغادرة السعودية و3 أسباب تحرمه من تدريب كبير إيطاليا

تقارير إيطالية كشفت عن رغبة مانشيني في الرحيل عن السعودية..

"غادر مباراة كوريا قبل النهاية وكشف تمرد السداسي".. هكذا مرّ الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بالعديد من الأزمات، منذ قيادة الأخضر، بعقد يستمر حتى 2027.

المدرب الإيطالي قاد منتخب السعودية لمغادرة بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، من دور الـ16، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله، ليتأجل حلم الأخضر في التتويج الآسيوي، الغائب منذ عام 1996، إلى النسخة المقبلة التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، في عام 2027.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن مانشيني، الذي قاد إيطاليا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، يرغب في الرحيل عن السعودية، بعد ارتباطه بعقد لمدة 3 مواسم، براتب يقدر بمبلغ 25 مليون دولار للموسم الواحد.

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وظهر اسم مانشيني على طاولة إدارة نادي ميلان الإيطالي، والتي تضم عدة أسماء؛ مثل فونسيكا وكونسيساو وفان بوميل، مع ترقب رحيل المدير الفني ستيفانو بيولي عن سان سيرو، مع نهاية الموسم الجاري.

وأفاد التقرير بأن أزمة مانشيني تكمن في الظروف الاقتصادية، فضلًا عن كونه مدربًا سابقًا للغريم التاريخي إنتر، في الفترة بين (2004-2008)، وفترة ثانية بين (2014-2016).

ووضعت إدارة نادي ميلان، شرطًا جديدًا يقف حائلًا أمام فكرة التفاوض مع مانشيني، وهو شرط العمر، حيث يرغب النادي الإيطالي في التعاقد مع مدرب شاب في المرحلة المقبلة.