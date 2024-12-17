"لا يفعلون هذا مع أحد غيرنا!".. مانشستر سيتي يشكو "بي بي سي" رسميًا

الفريق المانشستراوي محاط بالعديد من الأشياء السيئة هذه الأيام

تقدم نادي مانشستر سيتي بشكوى إلى محطة الإذاعة المحلية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب ما رآه النادي المانشستراوي خللًا في "تغطية الفريق".

ووفقًا لصحيفة "دايل ميل" فقد أصيب المسؤولون في ملعب الاتحاد بالذهول عندما لم يكن هناك مراسل متخصص لمانشستر سيتي من هيئة "بي بي سي" في المؤتمر الصحفي الذي سبق الديربي الذي فاز به يونايتد مؤخرًا 2-1.

ويعتقد النادي أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر من المحطة المالكة لحقوق بث مباريات مانشستر سيتي، والتي عادة ما تغطيوالذي يعتقدون أنه المرة الأولى في الذاكرة الحية لمثل هذا الحدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمتلك المحطة حقوق بث مباريات مانشستر سيتي وعادة ما يتم تغطية أنباء الناي في المباريات بواسطة صحفيي مانشستر سيتي التابعين للمحطة، وبالفعل هناك مراسل خاص بالنادي لدى المحطة.

لكن الصحيفة تشير إلى أن المحطة نقلت هذا الصحفي بشكل منظم في الآونة الأخيرة وأبعدته عن تغطية الفريق، مع جلب مراسلين آخرين غير متخصصين في أنباء النادي من قبل المحطة.

يعتقد مسؤولو السيتي أن أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يخضع أبدًا لنفس المعاملة، وأن هذا يؤثر على المشجعين الذين ينتمون لمانشستر سيتي.