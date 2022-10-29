يغيب عن كأس العالم؟ إصابة مقلقة لمارتينيز قد تحرمه من مرافقة ميسي

أصيب حارس مرمى فريق أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في الشوط الأول من مواجهة ناديه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث اصطدمت رأس النجم الأرجنتيني في ركبة زميله في الفريق تايرون مينجز عندما كان يحاول الحصول على عرضية أرضية، وبالتالي خرج بديلًا في الدقيقة 35 للحارس روبن أولسن.
إصابة مارتينيز تبدو مقلقة لأنها في الرأس، ولأن اللعب توقف لمدة طويلة لحين معالجة اللاعب وبالتالي احتسب 10 دقائق كوقت بدل ضائع للشوط الأول.
وتعد هذه الإصابة بمثابة الخبر السيئ للغاية للمدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الذي يعتمد على مارتينيز بكونه الحارس الأساسي للمنتخب الأمريكي الجنوبي.
ربما يتغيب مارتينيز عن كأس العالم، وربما يتواجد في مونديال قطر بصورة طبيعية، لكن هذا ما سنعرفه في قادم الأيام، مع بيان فريق أستون فيلا للكشف عن نوعية الإصابة والمدة المتوقعة لعودة اللاعب.
من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
شكرًا للتصويت.
من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
اختيارات المحررين
- نهاية ميسي ورهان بيب ومورينيو .. العويس ونجوم أسكتوا المشككين في الملعب!
- جول إنسايدر | ساعات الكرة الذهبية .. تعقيد بنزيما ومفاجأة "رخيصة" لليفاندوفسكي
- فالفيردي .. خمسة ملايين ورهان وأرجنتينية أعطوا ريال مدريد الأفضل في العالم
- مولر يكرر ضحكته وزفاف الدوري الأوروبي .. كوميكس توديع برشلونة لدوري الأبطال
- حتى لا تكون نهايتك التدريبية حزينة .. احذر يا أنشيلوتي من سيناريو 2014-15!