يغيب عن كأس العالم؟ إصابة مقلقة لمارتينيز قد تحرمه من مرافقة ميسي

مازن زكيمازن زكي
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Emiliano Martinez Argentina Italia Finalissima 01062022Getty Images
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مارتينيز خرج من اللقاء بسبب الإصابة

أصيب حارس مرمى فريق أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في الشوط الأول من مواجهة ناديه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث اصطدمت رأس النجم الأرجنتيني في ركبة زميله في الفريق تايرون مينجز عندما كان يحاول الحصول على عرضية أرضية، وبالتالي خرج بديلًا في الدقيقة 35 للحارس روبن أولسن.

إصابة مارتينيز تبدو مقلقة لأنها في الرأس، ولأن اللعب توقف لمدة طويلة لحين معالجة اللاعب وبالتالي احتسب 10 دقائق كوقت بدل ضائع للشوط الأول.

وتعد هذه الإصابة بمثابة الخبر السيئ للغاية للمدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الذي يعتمد على مارتينيز بكونه الحارس الأساسي للمنتخب الأمريكي الجنوبي.

ربما يتغيب مارتينيز عن كأس العالم، وربما يتواجد في مونديال قطر بصورة طبيعية، لكن هذا ما سنعرفه في قادم الأيام، مع بيان فريق أستون فيلا للكشف عن نوعية الإصابة والمدة المتوقعة لعودة اللاعب.

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