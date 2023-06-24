يغازل مانشستر سيتي؟ .. بيدري يثير القلق في برشلونة بتصريح غريب!

النجم الشاب هو محور أداء برشلونة.

تسببت إجابة أدلى بها النجم الشاب لنادي برشلونة بيدري جونزاليس في إثارة الكثير من القلق في نفوس جماهير النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات لصالح قناة النادي، تم فيها سؤاله عدة أسئلة ورد فيها بشكل سريع ومقتضب، وكان من ضمنها سؤال عن ملعبه المفضل بعيدًا عن كامب نو.

وعندما تم توجيه السؤال له قال بيدري: "الاتحاد"، في إشارة إلى ملعب مانشستر سيتي الذي لم يسبق له أن خاض فيه أي مباراة حتى الآن في مسيرته الكروية.

الذي أثار الجدل أكثر كان رده على سؤال حول مكانه المفضل في مدينة برشلونة، فكانت الإجابة هي "منزلي"، دون أي إشارة لناديه الحالي أو ملعبه أو مقر تدريباته.

جدير بالذكر أن ينتهي تعاقده مع برشلونة في 2026 وكان النادي الكتالوني قد رفض عرضًا مقابل 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضمه بحسب ما ذكرت تقارير سابقة.