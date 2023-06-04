يغازل فريقًا جديدًا .. كيليان مبابي يكشف عن بطل دوري أوروبا 2022-23

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن توقعاته للفائز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي ضد إنتر ميلانو في مدينة إسطنبول بتركيا يوم 10 يونيو الجاري بنهائي البطولة.
وقال مبابي في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا".
وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من دور الـ16، على يد بايرن ميونخ.
وتأهل مانشستر سيتي لنهائي البطولة بعد إقصائه حامل اللقب فريق ريال مدريد بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين، بينما وصل فريق إنتر للمباراة النهائية بعد انتصاره على ميلان بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- ماذا سيفعل به بنزيما؟ .. حمد الله بين مشهد المغرب وانتظار رحمة نونو سانتو
- وداعاً إبراهيموفيتش .. رحّالة المحطات القصيرة و"الذهبية"
- جول 11 | دوري روشن السعودي بدون ركلات جزاء .. صدمة للاتحاد وتراجع الهلال
- رسالة من جماهير باريس .. وداعًا أيها الغريب ميسي ومرحبًا بزمن مبابي فقط!
- لن يوقفه أحد .. لهذه الأسباب الثلاثية ستكون لمانشستر سيتي حتمًا!