يغازل برشلونة؟ سيلفا يفتح الباب للرحيل عن مانشستر سيتي!

هل ينضم سيلفا إلى برشلونة؟

أكد البرتغالي بيرناردو سيلفا رغبته في ترك ناديه مانشستر سيتي الموسم المقبل، من أجل خوض تجربة جديدة.

ارتبط اسم سيلفا مؤخرًا ببرشلونة، خاصة الصيف الماضي، لكن لا يزال البرتغالي بقائمة بيب جوارديولا بمانشستر سيتي أساسيًا هذا الموسم، نافيًا تلك الشائعات.

وفي حديث بيرناردو للتليفزيون البرتغالي أوتليت ريكورد عن مغادرة مانشستر قال:" أنا أركز بشدة على المباريات، وليس من المنطقي الحديث عن الرحيل لأننا في منتصف الموسم".

لكنه أضاف: " سأبلغ 29 عامًا في الصيف، ويبقى لي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي، سأبلغ حينها 31 عامًا، لن أخفي هدفي في السنوات القادمة، في حال حدوث شيء جديد، على الأرجح سأفضل مشروعًا جديدًا".

كما أضاف:" هدفي هو العودة إلى بنفيكا في سن 32، الوضع الآن يعتمد على ما سيحدث في الصيف المقبل. لن أكذب، العودة للبرتغال كانت هدفي دائمًا".

الجدير بالذكر، أنّ برشلونة حاول التعاقد مع سيلفا في الصيف الماضي لكنّه لم يتمكن من إتمام الصفقة.